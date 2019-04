POL-FR: Lörrach: Unfallflucht

Polizeipräsidium Freiburg

Gegenüber der Gewerbeschule in der Wintersbuckstraße parkte am Montag zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr ein Fiat 500. Als die 18 Jahre alte Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ihr Fahrzeugheck von einem anderen Fahrzeug angefahren worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Es entstanden Lackschaden und vertikale Kratzer sowie Schäden am Licht. Es sind orangene Lackantragungen vorhanden. Im Unfallzeitraum befand sich eine Baustelle neben dem Parkplatz. Das Polizeirevier Lörrach (07621/176500) hat die Ermittlungen aufgenommen.

