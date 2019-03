Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bötzingen. Am Donnerstag 28.03.2019 gg. 17:40 Uhr ereignete sich in der Gottenheimerstraße in Bötzingen ein Verkehrsunfall bei dem ein 8jähriger Junge schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Polizeirevier Breisach. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Junge ca. einen Meter neben dem Zebrastreifen auf die Fahrbahn gelaufen und wurde von einem aus Richtung Ortsmitte heranfahrenden Pkw erfasst. Die Schwere der Verletzungen machte es erforderlich, dass der Junge mit dem DRK in die Uni-Klinik nach Freiburg eingeliefert werden musste. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

