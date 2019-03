Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Denzlingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin

Am Mittwoch gegen 16 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Robert-Bosch-Straße auf Höhe der Kirchstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin, wonach die Fahrradfahrerin mit Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch, Telefon: 07681 40740

Waldkirch: Betrunkener Autofahrer

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin teilte am Mittwochmittag mit, dass vor ihr ein Pkw immer wieder die Mittelspur überfahren würde. Außerdem konnte sie beobachten, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt ein Bier trank. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte das Fahrzeug festgestellt werden und der Fahrer einer Fahrtüchtigkeitsüberprüfung unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr.

