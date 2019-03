Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Probefahrt mit über 200 km/h

Freiburg (ots)

Eine doch wohl zu ausschweifende Probefahrt hat ein junger Mann am Mittwoch auf der A 98 bei Laufenburg gemacht. Der 21-jährige hatte sich bei einem Autohaus einen Audi zu einer Probefahrt geliehen. Er befuhr dann den Autobahnabschnitt zwischen Hausenstein und Bad Säckingen mit Geschwindigkeiten, die teilweise über 200 km/h lagen. Erlaubt sind dort höchstens 100 km/h. Sein Fehlverhalten wurde von einem folgenden Videofahrzeug der Polizei dokumentiert. In Begleitung der Polizei brachte er sein Probefahrzeug zum Händler zurück. Dort wurde am Privatfahrzeug des jungen Mannes ein völlig abgefahrener Reifen entdeckt. Der Reifen war schon soweit verschlissen, dass die Karkasse zum Vorschein kam. Die Fahrt mit diesem Wagen wurde dem Mann untersagt. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro wurde sofort erhoben, um das zu erwartende Bußgeldverfahren sicherzustellen, da der junge Mann in Frankreich wohnhaft ist.

