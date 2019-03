Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen-Fahrer betrunken

Wuppertal (ots)

Gestern (07.03.2019), gegen 16.20 Uhr, kam es in Solingen auf der Focher Straße zu einer Unfallflucht. Der zunächst Unbekannte Mann fuhr mit seinem Ford auf den, an einer Ampel wartenden, Fiat eines 57-Jährigen auf. Anstatt sich um das Geschehen zu kümmern, fuhr er mit laut aufheulendem Motor, in Schlangenlinien, in Richtung Wuppertaler Straße weg. Dabei mussten ihm andere Autofahrer ausweichen. Bei dem Unfall hatte sich der 57-Jährige leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte das flüchtige Fahrzeug, hinter Heuballen versteckt, an der Buckerter Straße gefunden werden. Der dazugehörigen 23-Jährige konnte ebenfalls angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Deshalb musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. (sw)

