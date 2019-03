Polizei Wuppertal

POL-W: W Bewaffneter Raub auf Spielhalle in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern (06.03.2019), gegen 20.45 Uhr, überfielen zwei Unbekannte eine Spielhalle am Steinweg in Wuppertal-Barmen. Die beiden Straftäter forderten von einer Mitarbeiterin Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten sie ihr mit einer Pistole. Mit ihrer Beute flohen sie in unbekannte Richtung. Ein Täter ist circa 20 Jahre alt und 160 cm groß. Er hat eine schmale Statur und war mit einer schwarzen Jogginghose und einem Kapuzenpullover, sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Mann ist circa 175 cm groß und hat eine schmale Figur. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine hellgraue Jogginghose. Beide stammen vermutlich aus Osteuropa. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell