Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Passant stört sich am Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Weil am Rhein

Am Freitagabend gegen 21.11 Uhr wurde die Polizei nach Weil am Rhein in die Traubengasse gerufen. Die Besatzung eines Rettungswagens, welche sich dort in einem Notfalleinsatz befand, benötigte die Unterstützung der Beamten, da ein Passant, welcher offenbar zufällig an der Einsatzörtlichkeit vorbei kam, sich durch die Einsatzmaßnahmen gestört fühlte und dies den Rettungskräfte gegenüber massiv zum Ausdruck brachte. Da er sich in der Folge nicht beruhigen ließ und weiterhin die Rettungskräfte belästigte musste die Polizei verständigt werden. Noch bevor die Streifenbesatzungen in der Traubengasse eintrafen ging der Passant zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtig. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 24.03.2019, 12.05 Uhr

FLZ / PK

