Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung durch Jugendgruppe

Freiburg (ots)

LKR Breisgau-Hochschwarzwald

- Titisee-Neustadt

Am Freitag, 22.03.2019, gegen 19:00 Uhr, kam es zur Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Mann und einer Gruppe Jugendlicher in der Hauptstraße in Titisee-Neustadt. Laut der Aussagen der Jugendlichen soll der Mann eines der Mädchen der Gruppe zuvor belästigt haben. Sie seien ihm dann über eine längere Strecke gefolgt und im Anschluss gemeinsam geschlagen/getreten haben. Er wurde erheblich an Gesicht und Oberkörper verletzt. Bei einem der Jugendlichen wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen eine verbotene Stichwaffe aufgefunden. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Tel 07651 93360 zu melden.

Stand: 07:15 Uhr

FLZ/as (rtn)

