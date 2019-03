Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an einem Pkw - ZEUGENAUFRUF

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

- Weil am Rhein

Am Samstag zwischen 17.00 - 18.30 Uhr wurde ein in Weil am Rhein, vor dem Anwesen Hauptstraße 299, geparkter Pkw mit französischer Zulassung erheblich beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung zu setzen.

Stand: 24.03.2019, 11.50 Uhr

FLZ/PK

