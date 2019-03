Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen/Lenzirch: Mehrere Wohnungseinbrüche

Grüner Sprinter in Tatortnähe beobachtet - Zeugenaufruf

In zwei Wohnungen eingedrungen sind unbekannte Täter in Lenzkirch-Kappel. Ein Einbruch ereignete sich vermutlich zwischen Mittwoch, 20.03.2019, 9.30 Uhr und Donnerstag, 21.03.2019, 14.30 Uhr, im "Talweg". Ein weiterer Fall ereignete sich vermutlich zwischen Mittwoch, 13.03.2019, 9 Uhr und Donnerstag, 21.03.2019, 16 Uhr, in der Straße "Im Weiler".

Möglicherweise stehen die Taten in Zusammenhang mit zwei weiteren Fällen, die sich in den vergangenen Tagen in Löffingen zugetragen haben. Dort waren unbekannte Täter vermutlich im Tatzeitraum Dienstag, 19.03.2019, 9 Uhr, bis Mittwoch, 20.03.2019, 9 Uhr, in zwei benachbarte Wohnungen in der Wartenbergstraße und in der Feldbergstraße eingedrungen.

In allen vier Fällen wurden auf der Gebäuderückseite der Häuser Scheiben eingeschlagen. Die Häuser wurden durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen ist in diesem Zusammenhang ein dunkelgrüner Sprinter mit einem auswärtigen Kennzeichen aufgefallen. Es handelt sich um ein Kennzeichen des Westerwaldkreises "WW". Das Fahrzeug wurde in allen Fällen bereits vor den Einbrüchen in der Tatortnähe beobachtet. In diesem Sprinter saßen demnach mehrere Personen. Das Fahrzeug wird von der Polizei dringend gesucht.

Zeugen, die dieses Fahrzeug sehen, werden gebeten, unverzüglich das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360, zu verständigen.

