Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Flucht mit Roller endet mit Sachschaden

Denzlingen: Hecke angezündet

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Elzach: Flucht mit Roller endet mit Sachschaden

In der Nacht auf Freitag fiel einer Polizeistreife im oberen Elztal ein vorbeifahrender Motorroller ohne Nummernschild auf. Die Polizeibeamten gaben dem Rollerfahrer erfolglos Zeichen, anzuhalten. Stattdessen fuhr er unter Missachtung einiger Verkehrsregeln weiter. Der Streifenwagen folgte. Die Flucht führte auch über Waldwege. Vermutlich rechnete der junge Mann nicht mit weiteren Polizeistreifen. Ein Polizeiauto war inzwischen auf einem schmalen Weg so abgestellt, dass es für den Roller kein Vorbeikommen gab. Eine Kollision mit dem Streifenwagen beendete die Aktion und hinterließ geringe Schäden am Roller und am Dienstfahrzeug.

Bei der anschließenden Personenkontrolle offenbarten sich gleich mehrere Gründe für die Flucht. Sehr wahrscheinlich stand der Mann unter Drogeneinfluss. Er hatte auch eine geringe Menge Drogen bei sich. Er ist weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch war das von ihm benutzte Gefährt versichert.

Denzlingen: Hecke angezündet

Am Donnerstagabend, etwa um 19:15 Uhr, hat ein bislang Unbekannter eine Hecke im Bereich des ehemaligen Volksbankgebäudes angezündet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Trotz guter Ermittlungsansätze bittet die Polizei um ergänzende, sachdienliche Hinweise, welche zur Klärung der Tat führen können. Mitteilungen bitte an den Polizeiposten Denzlingen, Telefon 07666/9383-0.

rb / wr

