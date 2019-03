Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto überholt Lkw und unterschätzt die Geschwindigkeit

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr auf der A5 zwischen Weil am Rhein und Efringen-Kirchen. Die Strecke befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Lkw, hinter ihm fuhr ein Opel, der ihn überholen wollte. Der 51-jährige Opel Fahrer unterschätzte jedoch die Geschwindigkeit des Lkws und kollidierte mit dem hinteren linken Fahrzeugheck des Lkw-Anhängers. Durch den Anstoß drehte sich der Opel einmal um die eigene Achse und schleuderte zirka 60 Meter weiter in die Mittelschutzplanke. Zum Glück wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Das DRK rückte an und nahm den 51-jährigen Opel Fahrer vorsorglich zur Untersuchung mit ins Krankenhaus. Ein Helikopter war angefordert worden, konnte aber nach kurzer Zeit wieder seinen Rückflug antreten. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe am Opel und der damit gegebenen Brandgefahr wurde die Feuerwehr Efringen-Kirchen verständigt, die mit drei Fahrzeugen anrückte. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell