Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in leerstehende Doppelhaushälfte

Freiburg (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, gab es einen Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Wiesenstraße. Der Zeitraum der Tat liegt zwischen letzten Samstag und den gestrigen Donnerstag. Unbekannte Täter holten eine Sitzbank aus dem Schopf, um auf die Höhe des Küchenfensters zu kommen. Dieses wurde dann aufgehebelt und in das Haus eingestiegen. Da das Haus seit Anfang Monat leer steht, waren außer der Einbauküche, keine Wertsachen im Haus und somit wurde auch nichts gestohlen. Der Sachschaden am aufgebrochenen Fenster beläuft sich auf 500 Euro.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell