POL-FR: Landkreis Lörrach: Wieder viele Anrufe durch falsche Polizeibeamte - Angerufene erkennen Betrugsabsicht - Hinweis und Warnmeldung der Polizei

Am gestrigen Donnerstag kam es erneut zu zahlreichen Anrufen durch falsche Polizeibeamte, insbesondere in Efringen-Kirchen, Rheinfelden, Weil am Rhein und Lörrach. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es glücklicherweise zu keinerlei Schadenseintritt, da sämtliche Angerufene die Betrugsmasche kannten. In Rheinfelden wurden vier Bürger angerufen. In diesen Fällen gab sich der Anrufer als Beamter vom "Polizeirevier Grenzach-Wyhlen" aus und sprach mit klarer Stimme, hochdeutsch und ohne erkennbaren Akzent. Er befragte die angerufenen Personen nach verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld ihres Anwesens und behauptete, dass in Rheinfelden "rumänische Einbrecher" festgenommen worden wären. Weiter wurde nach Wertgegenstände und Gepflogenheiten gefragt. Die Gespräche beendete der unbekannte Anrufer abrupt, wenn die Bürger misstrauisch wurden oder angaben, keine Wertsachen zu besitzen beziehungsweise einen Hund im Haus haben.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie solche Anrufe grundsätzlich nicht tätigt, und rät, bei derartigen Telefonaten sofort aufzulegen und die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen oder den Sachverhalt über Notruf 110 zu melden. Drücken Sie nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern wählen Sie die Rufnummer der örtlichen Polizeidienststelle.

