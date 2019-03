Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Einbruch in Vereinsheim - Geld, Bildschirm und Beamer entwendet

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Inzlingen eingedrungen. Zuerst rissen der oder die Täter das Kabel eines Bewegungsmelders heraus und hebelten dann ein Fenster auf. So kamen sie in das Vereinsgebäude in der Waldstraße. Die Einbrecher nahmen eine Geldkassette, einen Bildschirm und einen Beamer aus den Räumlichkeiten mit. Der Gegenwert dieser entwendeten Sachen liegt bei rund 500 Euro.

