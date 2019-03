Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Sattelzug schneidet Kurve und streift den Außenspiegel eines Entgegenkommenden - durch Splitter wird Fahrer verletzt - Zeugensuche!

Ein bislang unbekannter Sattelzugfahrer hat am Donnerstag in Efringen-Kirchen eine Kurve geschnitten und deshalb einen Verkehrsunfall verursacht. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr dieser weiter. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 12:20 Uhr war es auf der L 137 zwischen dem Autobahnzubringer und der Autobahnmeisterei zum Streifvorgang zwischen dem Sattelzug und einem entgegenkommenden Lkw gekommen. Ursächlich soll gewesen sein, dass der Sattelzugfahrer zu weit links war. Jedenfalls streiften sich die beiden Außenspielgel. Durch die Aufprallwucht wurde der Außenspielgel beim entgegenkommenden Lkw gegen die etwas geöffnete Fahrerscheibe gedrückt, so dass diese splitterte. Die Splitter trafen den 63 Jahre alten Fahrer und verletzten ihn im Gesicht. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich. Beim Sattelzug soll es sich um eine blaue Zugmaschine mit einem Muldenkipper gehandelt haben. Der Polizeiposten Markgräflerland sucht nach Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zum flüchtigen Sattelzug haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07626 97780-0) zu melden.

