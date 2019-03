Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Zum zweiten Mal erwischt - Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Zum zweiten Mal hat es am Donnerstag in WT-Waldshut einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer erwischt. Der 35-jährige war bereits im Januar wegen einer Drogenfahrt angezeigt worden. Diesbezügliche Ermittlungen führten eine Polizeistreife am Donnerstagabend zur Wohnanschrift des Mannes. Als die Streife dort war, kam der Mann angefahren und wieder unter Drogeneinfluss. Ein Drogentest war gleich auf mehrere Drogenarten positiv, weshalb eine Blutprobe durchgeführt wurde. In seiner Wohnung fand sich auch eine geringe Menge Marihuana. Jetzt erwartet den Mann eine neuerliche Anzeige.

