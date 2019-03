Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Frau sitzt alkoholisiert am Steuer

Freiburg (ots)

Eine Frau hat sich alkoholisiert am Donnerstagabend in Murg hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt und geriet in eine Polizeikontrolle. Die 37-jährige war kurz vor 22:00 Uhr zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Da sie nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest durchgeführt. Nachdem die Überprüfung mit dem beweissicheren Gerät eine Beeinflussung von knapp über 1,1 Promille ergab, musste die Frau mit zu einer Blutprobe. Sie übergab den Führerschein freiwillig der Polizei.

