Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Rotlicht missachtet - Pkw lädt 12-jährige Radfahrerin auf - Mädchen kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der B 34/Basler Straße in Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Mädchen verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zum Unfall, als ein 63 Jahre alter Autofahrer das Rotlicht der Ampel in Höhe der Fricktalstraße missachtete und über die Einmündung fuhr. In diesem Moment querte das Mädchen mit ihrem Rad die Straße an der dortigen Fußgängerfurt. Sie hatte grün. Das Mädchen wurde samt Rad vom Pkw aufgeladen und auf die Straße geworfen. Dabei wurde sie verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Sie zog sich eine Beinverletzung zu und blieb vorsorglich zur Beobachtung dort. Ein Schaden von ca. 2500 Euro wurde an den Fahrzeugen verursacht.

