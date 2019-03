Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, wurde auf dem ALDI-Parkplatz ein geparkter grauer VW Passat an der Beifahrertüre beschädigt. Der Spurenlage lässt darauf schließen, dass die Beschädigung durch einen Einkaufswagen verursacht wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

Am Donnerstag, um 12.35 Uhr, kam es an der Kreuzung der Straße "Im Lehweg" und der Gewerbestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel Fahrer missachtete die Vorfahrt einer Ford-Fahrerin und kollidierte mit dieser im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Ford in einen angrenzenden Zaun geschleudert, wo er auf die Beifahrerseite umkippte. Die Fahrerin wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

