Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mann tritt Scheibe einer Haustüre ein - unweit des Tatortes ertappt

Freiburg (ots)

Ein Mann hat in der Nacht zum Freitag in Wehr die Scheibe einer Haustüre eingetreten. Kurz vor 04:00 Uhr waren die Bewohner durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen worden. Natürlich lag der Verdacht nahe, dass jemand einbrechen wolle. Die Polizei, die mit mehreren Streifen sofort anrückte, konnte gegenüber dem betroffenen Haus einen 34 Jahre alten Mann antreffen. Er stritt zunächst alles ab. Allerdings überführte ihn ein Schuhabdruck auf der beschädigten Scheibe, so dass er die Tat eingestand. Sein Motiv blieb aber im Dunkeln, ein Einbruchsversuch kann ausgeschlossen werden.

