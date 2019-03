Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Tageswohnungseinbruch - Einfamilienhaus betroffen

Freiburg (ots)

Einen Tageswohnungseinbruch hat es am Donnerstagabend in Schallbach gegeben. Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus in der Blauenstraße ein. Das gesamte Einfamilienhaus samt der Kellerwohnung wurde von dem oder den Tätern betreten und Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Einbrecher stahlen eine wertvolle Armbanduhr, Schmuck, Scheingeld in ausländischer Währung und eine Stange Zigaretten. Der Diebstahlsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtige Wahrnehmungen am gestrigen Abend in Schallbach, nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.

