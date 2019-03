Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Eine leicht Verletzte und 11.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 12.20 Uhr auf der Hardstraße. Diese befuhr mit ihrem VW Touran eine 41 Jahre alte Frau aus Richtung Grenzach kommend in Richtung Wyhlen. Vor ihr fuhren zwei große Lkws, die im Kreuzungsbereich zur Südstraße nach rechts abbogen. Die übergeordnete Südstraße befuhr zeitgleich ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Ford Mondeo aus Richtung Rhein kommend in Fahrtrichtung Schulzentrum. Die 41-jährige querte unmittelbar nach den Lkws den Kreuzungsbereich und übersah dabei den bevorrechtigten 54-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 55 Jahre alte Beifahrerin im Ford leicht verletzt wurde. Der Ford musste abgeschleppt und die Fahrbahn vom Werkhof gereinigt werden.

