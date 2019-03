Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Bürgerdialog im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft - Im Gespräch mit Polizei und Stadt in Freiburg-Herdern

Bald ist es soweit, am 28.03.2019 um 19:00 Uhr findet in der Weiherhofschule in der Schlüsselstraße 5, in Freiburg die zweite Sicherheitskonferenz statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu den Stadtteilen Herdern, Brühl und Neuburg, sowie die politischen Vertretungen sind herzlich eingeladen sich direkt mit den genannten Akteuren der Stadtspitze und der Polizei (siehe Pressemitteilung unten) auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Unterstützung für die gemeinsame Arbeit für mehr Sicherheit.

Ausblick: Im Mai finden drei Veranstaltungen für die Stadtteile Haslach, Weingarten, Günterstal, Vauban und Wiehre statt. Geplant werden außerdem sechs weitere Sicherheitskonferenzen für die verbleibende Stadtteile. Einladungen hierzu folgen.

- Zweitmeldung vom 12.03.2019 -

POL-FR: Freiburg: Bürgerdialog im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft

- Im Gespräch mit Polizei und Stadt in Freiburg-Herdern

Freiburg Polizei und Stadt laden zur zweiten sogenannten Sicherheitskonferenz im Stadtteil Herdern ein. Im Rahmen der Partnerschaft "Sicherer Alltag" der Stadt Freiburg und der Polizei möchten wir erneut mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Welche Sicherheits- oder Ordnungsprobleme gibt es im Stadtteil? Wo gibt es möglicherweise Angsträume? Was konnte bereits erreicht werden? Welche Verbesserungen sind gemeinsam möglich?

Am

28.03.2019 soll um 19:00 Uhr in der Weiherhofschule in der Schlüsselstraße 5 in Freiburg

interessierten Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeit zum Austausch hierüber gegeben werden.

Finanzbürgermeister Stefan Breiter und der Leiter der Direktion Polizeireviere des Polizeipräsidiums Freiburg Berthold Fingerlin werden darstellen, was durch die gemeinsame Sicherheitspartnerschaft von Polizei und Stadt bereits umgesetzt werden konnte. Zudem möchten der Revierleiter des Polizeireviers Freiburg-Nord Harry Hochuli und Vertreter des örtlichen Polizeipostens Freiburg-Herdern, PHK Mike Sexauer und PHK Michael Kuhlke, die konkrete Situation im Stadtteil aus Ihrer Sicht und die polizeilichen Maßnahmen im Bereich Freiburg-Herdern und Brühl-Beurbarung darstellen.

Hauptteil der Veranstaltung wird ein ausführlicher Dialog mit den Teilnehmern der Veranstaltung sein. Die Bürgerinnen und Bürger werden Ihre Fragen, Hinweise oder Vorschläge unmittelbar mit den genannten Akteuren der Stadtspitze und der Polizei diskutieren können.

Stadtspitze und Polizei freuen sich auf Ihren Besuch. Bitte unterstützen Sie unsere gemeinsame Arbeit für mehr Sicherheit und nehmen Sie am Bürgerdialog in der Weiherhofschule teil.

- Erstmeldung vom 23.11.2018 -

Freiburg: Einladung zu gemeinsamer Sicherheitskonferenz des Polizeipräsidiums Freiburg und der Stadt Freiburg im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft

Die am 15. November 2018 fortgeschriebene Partnerschaft "Sicherer Alltag" des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg schafft Verbesserungen für die Sicherheit in der Stadt Freiburg und wird unbefristet weitergeführt.

Ein neues Element dieser verstärkten Zusammenarbeit zwischen Land und Kommune werden sogenannte Sicherheitskonferenzen sein. Hierzu werden das Polizeipräsidium Freiburg und die Stadt Freiburg Bürgerinnen und Bürger zu mehreren Veranstaltungen einladen, um zum Thema Sicherheit zu informieren, zu beraten und diesbezüglich in den Dialog zu kommen.

Die Veranstaltungen sollen sich - je nach Resonanz - flächendeckend, ausgerichtet an polizeilichen Organisations-strukturen über das ganze Stadtgebiet erstrecken.

Es werden sowohl Vertretungen des Polizeipräsidiums als auch der Stadt Freiburg sowie politische Vertretungen des Gemeinderates und der Ortschaften dabei sein. Außerdem werden die Vorsitzenden der Bürgervereine der jeweiligen Stadtteile als Gäste eingeladen sein.

Die erste Sicherheitskonferenz wird bereits am 29.11.2018 um 19:30 Uhr in der Mensa der Wentzinger Schulen in der Falkenberger Straße 21 in Freiburg für den örtlichen Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens Weststadt stattfinden. Zu dieser Veranstaltung sind Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu den Stadtteilen Betzenhausen, Hochdorf, Lehen, Landwasser und Mooswald sowie die politischen Vertretungen eingeladen.

