Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten - Sachbeschädigung an einer Begrenzungsmauer

Freiburg (ots)

Hinterzarten, Vincenz-Zahn-Weg 1 - In der Zeit von Freitag, 15.03.2019, 16.00 Uhr bis Samstag 16.03.2019, 12.00 Uhr kam es zu einer "besonderen" Sachbeschädigung an einer Begrenzungsmauer im Bereich des Pfarrzentrums Hinterzarten. Bisher unbekannte Personen haben im Tatzeitraum aus der dortigen Begrenzungsmauer zwei größere Steine herausgebrochen und dadurch einen Schaden in dreistelliger Höhe verursacht. Beide Steine wiegen jeweils ca. 5 kg. Wie die Steine aus der Mauer gebrochen wurden ist nicht bekannt. Die herausgebrochenen Steine wurden nicht entwendet.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf Zeugenhinweise angewiesen. Der Polizeiposten Hinterzarten, Tel: 07652/91770 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 nehmen die Hinweise entgegen.

