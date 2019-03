Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Wohnungseinbrüche am Wochenende - Kripo bittet um Zeugenhinweise

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Bei drei vollendeten und einem versuchten Wohnungseinbruch in Emmendingen (2) und Mundingen (2) wurden am Wochenende Schmuck und Bargeld gestohlen. Konkrete Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Am Samstagabend (16. März), in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 22.00 Uhr, gelangten Unbekannte während der Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Emmendinger Schloßbergstraße und durchsuchten die Räume.

Am gleichen Abend, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 23.45 Uhr, schlugen unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Terrassentüre in der Mundinger Dorfstraße ein und durchsuchten das Einfamilienhaus nach Wertsachen. Die Eigentümer waren zur Tatzeit nicht zuhause.

Ebenfalls am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, hörte ein Anwohner in Emmendingen Scheibenklirren vom benachbarten Einfamilienhaus in der Feldbergstraße. Von seinem Balkon aus sah er zwei dunkle Gestalten, die aber nicht näher beschrieben werden können. Die Scheibe eines Fensters war eingeschlagen worden - die Täter ließen aber offenbar von weiteren Tathandlungen ab.

Zeitlich nicht näher eingrenzen lässt sich ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mundingen, ebenfalls Dorfstraße, bei dem die Scheibe eines Fensters eingeschlagen wurde. Ob aus dem derzeit leerstehenden Haus etwas gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest.

Die Kripo Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

