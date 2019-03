Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 9-jähriges Schulkind auf Nachhauseweg mit einem Auto zusammengeprallt

Am Freitag (15.03.) kam es im Rheinfeldener Ortsteil Herten zu einem Unfall, bei dem ein 9-jähriges Kind nach erster Einschätzung leichtere Verletzungen erlitt. Der Zusammenprall ereignete sich mittags gegen 12:30 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße/Eggbergstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Daimler Benz. Wie sich der Unfall ereignet hat, ist bisher noch unklar, weshalb Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, gebeten werden, sich beim Verkehrskommissariat Weil 07621/9800-0 zu melden.

