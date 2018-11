BPOLI-OG: Unbekannte beschädigen Fahrkartenautomat am Haltepunkt Weinbrennerstraße/ Zeugen gesucht

Gaggenau/Bad Rotenfels (ots) - Unbekannte beschädigten am 20. November um 08:05 Uhr den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Bad Rotenfels Weinbrennerstraße. Das PIN Bedienfeld für die Zahlungsabwicklung wurde komplett aus dem Automaten entfernt, woraufhin dieser nicht mehr funktionsfähig war. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Sachbeschädigung am 20. November machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

