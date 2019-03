Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Fahl/Landkreis Lörrach: Zahlreiche Lkw ignorieren Schneekettenpflicht nach heftigen Schneefällen am Feldberg - B317 zeitweise blockiert

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag erfuhren zahlreiche Lkw-Fahrer auf leidliche Weise, dass Verkehrsschilder grundsätzlich nicht zu Dekorationszwecken aufgestellt werden. Während sich in den Tallagen bis Todtnau lediglich vereinzelt Schneefälle zeigten, nahm der Schneefall in den Höhenlagen erheblich zu. Deshalb ignorierte eine Vielzahl von Lkw-Fahrern auch die Beschilderung zur Schneekettenpflicht für die B317 von Todtnau in Richtung Feldberg. Hierbei fuhren sie bei augenscheinlich guten Straßenverhältnissen an den Sperrschildern vorbei. Der Parkplatz bei Brandenberg, welcher zum Aufziehen der Schneeketten vorgesehen ist, wurde nicht genutzt. Die Fahrten endeten jedoch im Lkw-Stau am Anstieg zum Feldberg. Zeitweise hingen hier 20 Lkws fest. Es ergaben sich teilweise chaotische und gefährliche Verkehrsverhältnisse, bei welchen Autofahrer im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur auswichen, um an den Lkw vorbeizufahren. Sowohl der Polizeiposten Feldberg und Oberes Wiesental, die Verkehrspolizei, wie auch die Straßenmeistereien waren im mehrstündigen Einsatz und konnten gegen 15 Uhr die Straße wieder freigeben. Die B317 musste während des Einsatzes kurzzeitig für sämtliche Lkw gesperrt werden, hierzu wurden sie im Bereich Geschwend zum Wenden aufgefordert. Es kann von Glück gesprochen werden, dass nur zwei Lkw-Fahrer im Bereich des Landkreises Lörrach in die Leitplanken rutschten und lediglich Sachschaden entstand.

