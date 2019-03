Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten

Neustadt - Verkehrssicherheitsarbeit am Mittwoch 13.03.2019

Freiburg (ots)

Hinterzarten - Neustadt - Am gestrigen Mittwoch den 13.03.2019 wurden zunächst in der Zeit zwischen 08.30 und 11.00 Uhr auf der B31, B31/B500/K4961 Hinterzarten Kontrollen durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden 9 Fahrzeugführer dabei beobachtet, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Bei den Betroffenen handelte es sich nicht nur um Pkw-Fahrer, sondern auch LKW-Fahrer. Bei den momentan, durch das Wetter vorliegenden Verkehrs- und Straßenverhältnissen ein noch extremes und gefährliches Handeln. Außerdem wurden mehrere Gurtverstöße festgestellt. Am Nachmittag des gleichen Tages wurden durch die Beamten des Revier Titisee-Neustadt innerhalb kürzester Zeit auf der B31, AS Friedenweiler, AS Rötenbach und im weiteren Verlauf im Bereich Neustadt Pkw-Fahrer festgestellt die jeweils gegen das dort bestehende Überholverbot verstießen. Alle Fahrzeugführer erwartet eine Anzeige und ein dementsprechendes Bußgeld.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt wird weiterhin seine Verkehrssicherheitsarbeit fortsetzen und insbesondere ein Augenmerk auf die verbotene Nutzung von elektronischen Geräten, die der Kommunikation, Information oder Organisation dienen, werfen. Ein weiterer Schwerpunkt wird auch die Überwachung der Gurtpflicht sein.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell