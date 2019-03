Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Zwei unbekannte schlagen Dritten bewusstlos - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, kam es auf der Kaiser-Joseph-Straße (Höhe Marktgasse) zu einer Auseinandersetzung mit vier Beteiligten, bei der ein Mann bewusstlos geschlagen wurde. Die zwei Männer, im Alter von 27 und 31, waren fußläufig in der Innenstadt in Richtung Bertoldsbrunnen unterwegs, als sie von zwei Unbekannten erst angespuckt und später körperlich angegangen wurden. Eines der beiden Opfer - ein 27-jähriger Mann - erlitt hierbei eine Platzwunde über der linken Augenbraue, die nicht weiter behandelt werden muss. Der andere Geschädigte - ein 31-jähriger Mann - zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu und war bewusstlos am Boden gelegen. Die Täter gingen daraufhin in Richtung Freiburger Münster flüchtig. Ein Krankenwagen brachte den bewusstlosen Mann zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter werden bisher wie folgt beschrieben: Zwei männliche Personen, ca. 20 Jahre alt. Sie sprachen eine Fremdsprache, bei der es sich womöglich um kosovarisch handeln könnte. Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier FR-Nord 0761/882-4221 zu melden.

