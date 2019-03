Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann randaliert auf dem Polizeirevier - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag betrat ein 23jähriger Mann das Polizeirevier Schopfheim und fing unvermittelt und grundlos an, im Besucherbereich zu randalieren und herumzuschreien. Bei dem Versuch den Mann zu beruhigen ging er letztlich bedrohlich und mit erhobenen Händen auf die Polizisten zu. Dies konnte verhindert und der Mann überwältigt werden. Hierbei verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht. Der Mann, welcher der Polizei kein unbekannter ist, wurde in die Gewahrsamszelle verbracht, wo er sich beruhigen konnte. Ihn erwartet unter anderem eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte. Der Grund für seinen Ausraster ist bis dato nicht bekannt.

