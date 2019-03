Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buggingen - K 4944 nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht!!!

Am Freitagmittag, 08. März, um kurz vor 15.00 Uhr gerieten in der Hauptstraße in Buggingen die Fahrzeugführer eines Fiat Punto sowie eines Audi A8 aneinander und es kam auf Höhe der Sparkasse zu Provokationen. Im weiteren Verlauf auf der Fahrt von Buggingen nach Dattingen wurden beide Fahrzeuge im Rahmen eines Überholvorgangs beschädigt. Zeugen, welche in Buggingen die Streitigkeiten oder zwischen Buggingen und Dattingen auf der Kreisstraße 4944 den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

