Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Vermutlich verfahren hat sich am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Grüntorstraße in Breisach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er versucht, rückwärts aus der Grüntorstraße herauszufahren und dabei drei Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 7000 Euro. Gesucht wird ein weißer 3er BMW (E46). Zeugen oder Hinweise bitte an die Polizei Breisach melden 07667/91170

