Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Frontalzusammenstoß - zwei Schwerverletzte - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Oberalpfen und Waldkirch hat es am Mittwochmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben und forderte zwei Schwerverletzte. Sie kamen mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus. Zum Unfall kam es gegen 07:30 Uhr, als ein 78 Jahre alter Mann, aus Oberalpfen kommend, mit seinem Peugeot vor der Abzweigung zur B 500 in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in einen entgegenkommenden Renault krachte. Während sich der Peugeot auf der Straße drehte, wurde der Renault von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer Wiese zum Stillstand. Die 24-jährige Renault-Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus ihrem schwer deformierten Auto befreit. Die Beteiligten erlitten schwere Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um beide in die Uniklinik nach Freiburg zu fliegen. Die schwer beschädigten Autos sind nicht mehr reparabel und wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 22000 Euro. Die Kreisstraße war während der Rette- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt.

