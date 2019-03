Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Wyhlen: Am Nachtumzug Bierflasche an den Kopf bekommen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Beim Nachtumzug am Rosenmontag in Wyhlen war eine 58 Jahre alte Frau als Zuschauerin mit dabei und stand in der Rheinfelder Straße/ Einmündung Gartenstraße. Als sie gegen 20.30 Uhr einem Fasnachtswagen nachschaute, wurde sie plötzlich von einem Gegenstand links am Kopf getroffen. Nach Sachlage handelte es sich um eine Bierflasche. Vermutlich kam diese aus den Zuschauerreihen. Die Frau zog sich eine Schädelprellung zu und musste vom DRK versorgt werden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) sucht nun Zeugen, die Angaben zum Flaschenwerfer machen können und bittet um Hinweise.

