Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Aggressive Stimmung bei Fasnachtsveranstaltung

Freiburg (ots)

Bei einer Fasnachtsveranstaltung in der Hochrheinhalle am Samstagabend herrschte eine auffallend unruhige Stimmung mit einigen Störern. Der Sicherheitsdienst vor Ort war gut beschäftigt und schlussendlich wurden von der Polizei zwei Männer in Gewahrsam genommen, einer davon unter Widerstand. Weiter kam es noch zu einem Platzverweis.

