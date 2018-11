BPOL-HB: "Handschellenallergie"? Mann droht "Kopfnuss" an

Bremen (ots) - Hauptbahnhof Bremen, 13.11.2018 / 17:55 Uhr

Zivilfahnder der Bundespolizei haben einen 31-jährigen Mann im Bremer Hauptbahnhof verhaftet. Ihnen war bekannt, dass ein Haftbefehl über eine Freiheitsstrafe von 40 Tagen wegen Hausfriedensbruchs gegen den Deutschen vorlag, nachdem er eine fällige Geldstrafe nicht beglichen hatte. Der Bremer drohte den Beamten an, ihnen eine "Kopfnuss" zu verpassen. Wegen heftiger Gegenwehr klickten schließlich die Handschellen - zumindest an einem Handgelenk - was Aufsehen verursachte. Bei der Durchsuchung auf der Wache wurden außerdem zwei Tütchen Marihuana sichergestellt.

Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und erhielt weitere Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bremen

Pressesprecher

Holger Jureczko

Telefon: 0421 16299-604 o. Mobil: 0172 893 8080

E-Mail: holger.jureczko@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell