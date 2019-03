Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss zwei Unfälle verursacht

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mercedes befuhr am Samstagabend gegen 22.30 Uhr eine 41 Jahre alte Frau die Müßmattstraße. Unter Alkohol und Drogen fuhr sie auf einen am Straßenrand geparkten Opel auf. Dieser wurde auf den davor geparkten Alfa Romeo aufgeschoben. Anschließend verließ die Frau den Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Dies konnte von zwei Zeuginnen beobachtete werden, welche auch noch versuchten, die Frau vom Wegfahren abzuhalten. Im Anschluss befuhr sie die Nollinger Straße in Richtung Nollingen. Kurz vor dem Kreisverkehr streifte sie mit dem rechten Außenspiegel ein Verkehrszeichen. Anschließend überfuhr sie einen Fahrbahnteiler, hierbei zerstörte sie zwei weitere Verkehrszeichen, und kam schlussendlich auf der Insel des Kreisverkehrs zum Stehen. Die Frau stieg aus und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Daran wurde sie von einem Zeugen gehindert und die Polizei informiert. Sie reagierte renitent und unkooperativ und verweigerte einen Atemalkoholtest. Da sie deutlich nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Bei der Fahrerin wurde zudem noch Marihuana aufgefunden. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Ihr 40 Jahre alter Beifahrer hatte einen Alkoholwert von fast vier Promille. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von 1000 Euro an dem Auto. An den beiden anderen Fahrzeugen in der Müßmattstraße entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro und an den Verkehrsschildern von 800 Euro.

