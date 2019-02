Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer in Höchenschwand-Attlisberg kontrolliert. Der 27-jährige war gegen 03:20 Uhr angehalten worden. Atemalkohol und ein unsicherer Gang fielen gleich auf, so dass ein Alcomatentest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Seinen Führerschein war er los.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell