Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 315 bei Stühlingen-Schwaningen schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Gegen 18:10 Uhr war der 58-jährige auf der Bundesstraße talwärts unterwegs, als er kurz vor Stühlingen-Schwaningen in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Zuvor hatte er noch einen anderen Pkw überholt. Neben der Fahrbahn streifte der Pkw einen Baum, bevor sich der Wagen einmal überschlug und wieder auf den Räder stehend zum Stillstand kam. Der angeschnallte Fahrer wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Stühlingen im Einsatz. Der schwer beschädigte Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden an diesem dürfte bei rund 6000 Euro liegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell