POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochabend in WT-Tiengen ohne Fremdeinwirkung gestürzt und verletzte sich dabei leicht. Gegen 17:25 Uhr war der 45-jährige auf der Klettgaustraße unterwegs, als er bei der Einmündung zur Wutachstraße wegen Sonnenblendung, so seine Aussage, zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Am Roller entstand nur geringer Sachschaden.

