Am Donnerstag, 28.02.2019,kurz nach 07.30 Uhr wurde der Polizei auf der B500 ein Verkehrsunfall mit einem Lkw mit Spezialaufbau, der mit Kurzholz beladen war, gemeldet. Nach ersten Ermittlungen zur Unfallursache fuhr der Holztransporter vom Thuner kommend in Richtung Furtwangen. Auf dem leicht ansteigenden Streckenabschnitt vor dem Lachenhäusle kommt dem Lkw ein Pkw entgegen, der in seiner Fahrtrichtung sehr weit links, ab noch nicht über der Mittellinie fuhr. Der Lkw-Fahrer fuhr deswegen seinerseits möglichst weit rechts und geriet mit den rechten Rädern ins Bankett, worauf er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lkw rutschte über das Bankett und kam ca. ein Meter unterhalb Fahrbahnniveau auf der rechten Seite zu liegen. Fahrzeug und Ladung wurden durch dort befindliche Bäume gehalten. Nach momentanen Informationen sind keine Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Bergung von Ladung und Fahrzeug wird noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen und eine temporäre Sperrung oder Teilsperrung erforderlich machen. Bis zum Eintreffen der beauftragten Bergungsfirma ist die Fahrbahn noch frei.

