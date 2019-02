Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Kind von Pkw erfasst und leicht verletzt

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, fuhr in Walldorf in der Odenwaldstraße ein 7-jährige Junge mit seinem Kinderfahrrad vom Gehweg zwischen zwei geparkten Pkw unachtsam auf die Fahrbahn und wurde hierbei von einem in Richtung Johann-Jakob-Astor Straße fahrenden Pkw Toyota erfasst. Das Kind erlitt zum Glück nur Prellungen. Es wurde vor Ort ärztlich versorgt und konnte anschließend in die Obhut der Großmutter übergeben werden.

