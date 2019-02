Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Arbeiter von einstürzender Mauer teilweise begraben - Verletzungen an Beinen und Rücken

Freiburg (ots)

Eine einstürzende Mauer hat am Dienstag in Wehr einen Arbeiter teilweise begraben. Er kam mit Verletzungen an Beinen und Rücken in ein Krankenhaus. Der 29-jährige war gegen 13:00 Uhr mit Erdarbeiten beschäftigt, als eine Bruchsteinmauer einbrach und ihn bis zum Oberkörper verschüttete. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Arbeiter zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell