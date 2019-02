POL-FR: Häusern: Autofahrer kann durch Ausweichmanöver schlimmeren Unfall vermeiden - keine Verletzten

Polizeipräsidium Freiburg

Durch ein Ausweichmanöver hat ein Autofahrer am Dienstag auf der B 500 bei Häusern einen schlimmeren Zusammenstoß verhindert. Ein 39 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes-Benz gegen 16:20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Häusern unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geriet, weil er zu schnell war. Der entgegenkommende 22 Jahre alte Fahrer eines BMW wich aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Die beiden Autos streiften sich aber noch. In der Folge kam der Mercedes noch weiter nach links und krachte in die Leitplanke, die aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Der hinzugezogene Rettungsdienst untersuchte die beiden Fahrer. Beide blieben glücklicherweise unverletzt. Die Autos wurden schwer beschädigt. An diesen und an der Schutzplanke dürfte ein Schaden von insgesamt ca. 32000 Euro entstanden sein.

