POL-FR: Dogern: Senior beschädigt drei geparkte Autos und bemerkt nichts

Ein 84 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Dogern drei geparkte Fahrzeuge touchiert und offenbar davon nichts bemerkt. Kurz vor 10:00 Uhr war der Senior auf einen Parkplatz gefahren. Zuerst streifte er einen rechts neben seiner Parklücke abgestellten BMW, dann prallte er gegen ein davor abgestellten Opel, bis er schlussendlich noch gegen einen Hyundai stieß, der direkt vor dem Auto des Rentners stand. Der Unfallverursacher parkte seinen Wagen in der Parklücke ab und ging seinen Verpflichtungen nach, bis er nach ca. eineinhalb Stunden zurückkehrte. Zwischenzeitlich hatte eine geschädigte Fahrzeughalterin die Polizei verständigt. Der Führerschein des Seniors wurde beschlagnahmt. Auto und Schlüssel wurden einem Angehörigen übergeben. Insgesamt verursachte der Mann einen Schaden von rund 10000 Euro an den geparkten Autos, an seinem nochmals einen von ca. 1500 Euro.

