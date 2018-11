POL-DU: Neumühl: Fahrgast schlägt Busfahrer und flüchtet

Duisburg (ots) - Am Montag (12. November) hat ein Jugendlicher um 17:05 Uhr einem Busfahrer an der Haltestelle Ruprechtstraße ins Gesicht geschlagen und dessen Handy geraubt. Zuvor bestieg der Schläger (16) mit circa fünf weiteren jungen Männern den Bus der Linie 908. Da nur einer von ihnen ein Fahrticket besaß, reichte er es an seine Begleiter weiter. Der Busfahrer (26) bemerkte das und nahm ihnen das Ticket ab. Weil dem 16-Jährigen das nicht gefiel, drohte er dem 26-Jährigen ihn umzubringen, wenn er das Ticket nicht zurück bekommt. Kurz danach schlug er zu, betätigte die Notbremse und nahm sich das Handy des Busfahrers. Er und seine Begleiter rannten über die Lehrerstraße in Richtung Obermarxloher Straße weg. Gegen den Schläger ermittelt die Polizei unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung und Körperverletzung.

