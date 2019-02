Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Verkehrskontrolle - und plötzlich lag ein Tütchen mit Rauschgift auf der Straße

Freiburg (ots)

Wohl noch seinen Drogen entledigen wollte sich am Mittwochabend ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Ühlingen-Birkendorf. Der 38-jährige war gegen 22:40 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Plötzlich erkannte der kontrollierende Beamte, wie ein Tütchen mit weißem Pulver neben der Fahrertüre auf der Straße lag. Dabei dürfte es sich um Amphetamin handeln. Es blieb aber nicht nur bei diesem Verstoß. Der Fahrer zeigte einen ausländischen Führerschein vor, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um eine Fälschung handelt. Dem Mann war durch die Führerscheinstelle bereits den Gebrauch einer solchen aberkannt. Aber auch das war nicht die letzte Zuwiderhandlung des Mannes. Ein Schnelltest, in Bezug auf seine Fahrtüchtigkeit, war auf mehrere Drogenarten positiv. Der Ertappte räumte den Mischkonsum diverser Drogen ein. Ebenso hatte er noch gut 0,3 Promille intus. Er musste mir zur Blutprobe. Neben der Trunkenheitsfahrt wird sich der Mann wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

