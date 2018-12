POL-MI: Lkw-Aufbrecher sehen es auf süße Beute ab

Minden (ots) - In der Nacht zu Sonntag brachen bisher unbekannte den Sattelanhänger eines Lkws im Industriegebiet von Päpinghausen auf. Der Fahrer des Lastwagens hatte sein Gefährt am Samstagabend auf einem Parkstreifen in der Dresdener Straße abgestellt. Als der er Sonntag gegen 12.15 Uhr sein Fahrzeug routinemäßig überprüfte, stellte er den Diebstahl fest. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Täter das Seilschloss der Türen des Aufliegers durchtrennt und anschließend die Türen geöffnet. Dann entwendeten sie drei Palletten mit über 600 Packungen Schokoladenriegel. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Der Schaden wurde mit rund 3.500 Euro angegeben.

